https://static.news.ru/photo/474684f0-55de-11ea-a99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Взаимное соглашение об отмене визового режима между государствами вступило в силу.

Соответствующий документ был подписан 27 декабря 2019 года, а россияне получили право приезжать в Катар без виз ещё в 2017 году, но до вступления соглашения в силу могли находиться там не более 60 дней, передаёт РИА Новости.

Власти государства на Аравийском полуострове просили отмены виз для своих граждан после чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году, когда жители Катара больше узнали об РФ и захотели чаще посещать её.

Срок пребывания граждан Катара на российской территории ограничен 90 днями за период в 180 дней. Пока в Россию приезжает не более нескольких тысяч катарцев в год.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Турции упростило визовый режим для шести государств Евросоюза. Исходя из имеющихся данных, право на безвизовое пребывание в Турции на протяжении 90 дней каждые шесть месяцев получат граждане Бельгии, Нидерландов, Польши, Великобритании, Испании и Австрии.