Под Артемовском ликвидировали двух канадских наемников CBC: сражавшиеся на стороне Киева два канадских наемника погибли под Артемовском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Два канадских наемника, которые сражались на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC. По его данным, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, прежде служивших в ВС Канады.

Телеканал уточнил, что на Украине они вступили в Иностранный легион. Их командир рассказал, что канадцы в конце апреля получили задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда начался обстрел их подразделения, они вместе с украинскими солдатами спрятались в укрепленном бункере. Однако удар был нанесен и по нему, все, кто там прятался, погибли.

CBC уточнил, что с учетом Портера и Зеленко в ходе украинского конфликта погибли уже по меньшей мере пять канадцев.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что американского наемника Эндрю Харриса Купера ликвидировали на «дороге смерти» под Артемовском. По информации канала, уроженца Кливленда из штата Огайо уничтожили вместе с ирландским боевиком Финбаром Кафферки.