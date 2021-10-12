Почему Запад не отметил Нобелем Тихановскую

Не было большого секрета в том, что Нобелевскую премию мира могли присудить Светлане Тихановской, называющей себя открыто «президентом в изгнании». Таким выбором коллективный Запад мог бы резко усилить позиции женщины, поневоле и в силу обстоятельств ставшей политиком. А пока что в её наградном списке только коробка печенья, полученная от Джо Байдена. А это, как мы понимаем, вещь недолговечная.

Но выбор пал на российского либерала. Причём не на разрушителя Алексея Навального, а на либерала, как шутят, номенклатурного, вхожего без стука в высокие властные инстанции. Таким образом неприсуждение престижной премии главной официальной оппозиционерке можно расценить как весьма значимый жест в адрес Александра Лукашенко. Не смотря на объявленные против его режима грозные западные санкции, в «мозговых трестах» решили не осложнять положения «последнего диктатора Европы», который, по некоторой информации, продолжает искать точки взаимодействия с коллективным Западом. Причём зондаж якобы ведётся силами нескольких бывших министров иностранных дел.

Можно, конечно, возразить, что в прошлом нобелевском цикле опять-таки явно политизированным решением премия в области литературы была присуждена бывшей советской, а ныне яростной белорусской журналистке — записывательнице Светлане Алексиевич. Вот только известна эта деятельница какой-то обострённой русофобией и в бунте против системы Лукашенко наоборот замечена не была. А разного рода русофобские интеллектуальные силы в Белоруссии тайно, но эффективно поддерживаются.

Кстати, буквально только что на свободу вышли 13 активных участников антилукашенковских уличных протестов, которые обратились к нему с просьбой о помиловании. Как считается, таким образом Батька дополнительно подмигивает Западу, предлагая торг: амнистия всех заключенных признанных в Европе политическими, в обмен на снятие санкций.

Геннадий Можейко Геннадий Можейко/vk.com

К слову, и задержание при невыясненных обстоятельствах журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко не только никого западнее Бреста не взволновало, но и поставило российскую сторону снова в двусмысленное положение. Во всяком случае, планировавшийся, дескать, на 14-15 октября визит Владимира Путина в Минск мог бы восприниматься, как санкционирование грубых действий Лукашенко в отношении как раз носителей свободы слова. Есть информация, что, если контакт в эти дни и состоится между президентами, то, скорее всего, он будет в форме диалога по видеосвязи.

Ведь Можейко могут ещё и вынести откровенно показной жёсткий приговор. Это националиста Романа Протасевича можно простить и даже разрешить ему вести свой сайт. А «КП» необходимо проучить.

В этой связи коллеги вспомнили, как при Ельцине потребовали освободить задержанную в Белоруссии съёмочную бригаду российского телеканала во главе с Павлом Шереметом, журналистом неоднозначным, впоследствии взорванным в Киеве. Изначально Лукашенко проигнорировал просьбу Москвы. Но когда он собрался слетать в Ярославль по приглашению тамошнего губернатора, то Россия не дала добро на пролёт президентского самолёта. Так он и просидел несколько часов в салоне лайнера, но многое, как утверждают, переосмыслил.

Так что, нам остаётся проследить, рискнёт ли он изобрести какие-нибудь глобальные причины, чтобы и 4 ноября не подписать подготовленные «дорожные карты» интеграции. Впрочем, мало что-то подписать, ещё надо и выполнять взятые обязательства. Но постоянное подмигивание западным партнёрам время от времени требует какого-то материального подтверждения.