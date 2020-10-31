ЦИК: в грузинский парламент проходят девять политических сил

https://static.news.ru/photo/da8297da-1c18-11eb-8617-fa163e074e61_660.jpg Фото: შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia/facebook.com

В парламент Грузии по итогам прошедших 31 октября в стране выборов проходят девять политических сил. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчёта голосов уже с 80,22% избирательных участков.

Теперь в парламент пройдут партия «Грузинская мечта», «Гирчи», блок «Сила в единстве», «Гирчи», блок «Стратегия Агмашенебели», «Лейбористы», «Лело», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов» и «Граждане». Партия бывшего спикера высшего законодательного органа страны Нино Бурджанадзе «Единая Грузия», по предварительным данным, в парламент не проходит.

Проходной барьер для партий составляет 1% голосов.

Полиция Грузии возбудила 12 уголовных и 16 административных дел в связи с инцидентами на различных избирательных участках в день парламентских выборов 31 октября. Об этом на бриффинге сообщил первый замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, заявляют о тотальной фальсификации их результатов и призывают население собраться на акцию протеста. Такое заявление лидеры оппозиции сделали в ходе брифинга после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов.