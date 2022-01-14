Плоский юмор: на Би-би-си дадут слово не верящим, что Земля — шар

Один из признанных лидеров всемирных масс-медиа, британская телерадиокорпорация ВВС, готова предоставить эфирное время сторонникам любых взглядов и теорий, включая такие, которые у большинства людей вызывают в лучшем случае усмешку. Гарантии, что свобода слова на волнах Всемирной службы ВВС никем и ничем не будет ограничиваться, дал глава её департамента по стандартам и редакционной политике Дэвид Джордан , выступая в Палате лордов британского парламента на этой неделе. NEWS.ru выясняет, как вещающая на весь мир корпорация, служившая некогда эталоном журналистской этики, превращается во всемирный Гайд-парк.

Всемирная служба ВВС, которая в этом году отметит 90 лет со дня своего создания, намерена по-прежнему следовать заложенным её основателем Джоном Рейтом стандартам беспристрастного освещения событий в мире, воздерживаясь от обозначения собственного к ним отношения. Вещающая на данный момент на 26 языках корпорация считает, что её статус как общественной (то есть не получающей государственного или частного финансирования) компании обязывает её предоставлять микрофоны любым спикерам, какими бы странными не выглядели их взгляды.

По заявлению Дэвида Джордана, свою миссию ВВС видит не только в том, чтобы на практике реализовывать принцип свободы слова, но и в том, чтобы противостоять деструктивному влиянию идеологов cancel culture( «культуры отмены»), возникшего в США нигилистического движения, которое набирает силу также и в Великобритании, и других странах Запада.

Неприятие «культуры отмены» руководством ВВС можно объяснить тем, что с её эксцессами корпорация сталкивалась не раз, в том числе и у своих ворот (в буквальном смысле этого слова), когда один из возбуждённых «правозащитников» забрался на воздвигнутую ещё в 1933 году у здания главного офиса ВВС статую шекспировским персонажам написанной в 1611 году пьесы «Буря» Просперо и Ариэля и молотком отколол у фигуры её каменное мужское достоинство. При этом нападавший на статую скандировал слово «Педофил». Снять борца со скульптором с его творения удалось только четыре часа спустя с помощью пожарных и полиции.

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Вандала возмутил тот факт, что скульптор Эрик Джилл, автор статуи, якобы сексуально домогался своей малолетней дочери. На этом основании активисты уже не первый год требуют от руководства ВВС убрать статую его работы.

В качестве примера следования редакционной политике допуска в эфир любых взглядов и теорий, Джордан дал обещание регулярно предоставлять микрофоны сторонникам теории плоской Земли — достаточно на сегодняшний день массовому квазинаучному течению, зародившемуся как раз в Англии ещё в XIX веке. Полтора столетия спустя «плоскоземельцы» объединяют в своих рядах как людей, искренне верящих в то, что утверждения о шарообразности нашей планеты являются всемирным заговором, так и обладателей странного чувства юмора, для которых такие заявления являются не более чем способом проявить свою интеллектуальную независимость от «мейнстрима», в чем бы тот ни выражался.

Именно участники этого движения являются самыми ярыми пропонентами теории заговора о том, что высадки американцев на Луну были, как сказали бы сегодня, информационными фейками, а на самом деле «репортажи» о лунных экспедициях «Аполлонов» велись из голливудских киностудий.

Никто не уйдет обиженным

Сейчас, благодаря стремлению руководства ВВС World Service избежать критики в том, что в лондонском Broadcasting House затыкают рты несогласным с общепринятыми взглядами на устройство мира и общества, подобные теории получат аудиторию даже среди тех, кто ранее, возможно, не слышал ни про плоскую Землю, ни про теории заговора, ни даже про саму высадку людей на Луну.

Сторонников плоской Земли не так много по сравнению с теми, кто считает Землю шарообразной. Но время от времени есть смысл давать слово плоскоземельцам, и если какое-то число людей в это верит, им надо давать больше времени в эфире, чем мы делали это до сих пор, — пообещал Джордан.

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Допуск к эфиру сторонников такого рода странных взглядов, однако, для ВВС является только отголоском главной идеологической битвы за обладание эфиром, которую против этой корпорации ведут гораздо более многочисленные сторонники гендерного и расового равенства.

Несмотря на собственные заявления о том, что из студий Broadcasting House никто не уйдет обиженным, представитель корпорации тем не менее чётко обозначил пределы толерантности ВВС. По его словам, свобода слова не распространяется на идеологов cancel culture, под каким бы видом те ни пытались получить доступ к эфиру.

Мы не подписываемся на пропаганду «культуры отмены», и для нас не имеет значения, что некоторые наши собственные сотрудники являются её сторонниками. Они обязаны оставлять свои личные мнения в прихожей редакции и выслушивать любые мнения, включая такие, с которыми лично они не согласны, — напомнил Джордан основополагающие принципы редакционной политики ВВС.

Дэвид Джордан объявил о принципах ВВС на следующий день после того, как перед входом в главное здание корпорации прошел шумный митинг, собравший сотни активистов, борющихся за права сексуальных и прочих меньшинств.

ВВС, как и любому масс-медиа, приходится всеми силами бороться за своё место под солнцем, поэтому расширение аудитории даже за счёт неоднозначных спикеров нельзя считать чем-то запретным, сказала NEWS.ru профессор СПбГЭУ Евгения Корнилова.

Если высказывания в эфире не нарушают закон данной страны или спикер не принадлежит к запрещённой в этой стране организации, то он, конечно, имеет право высказывать свои взгляды, какими бы странными они кому-то не казались. Ведь это он с вашей точки зрения может выглядеть фриком, а с его точки зрения, как раз верующие в шарообразную Землю являются заблуждающимися людьми. Евгения Корнилова профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета

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Беспристрастность того или иного СМИ, продолжает Корнилова, состоит в том числе и в том, чтобы вещать не только на «высоколобую» аудиторию, дискриминируя тем самым слушателей, зрителей и читателей, которые университетов не заканчивали и поэтому для них авторитет масс-медиа, особенно с мировым именем, непререкаем. И здесь важно не перейти ту грань, где научное популяризаторство переходит в свою противоположность — распространение суеверий под видом научной информации.

Это вообще в каком-то смысле изнанка свободы слова. Законами невозможно отрегулировать все её проявления, здесь многое зависит от понимания профессиональной этики самими редакциями. Да, можно всё, что не запрещено. Но вот повышает ли авторитет СМИ предоставление слова людям, которых похищали инопланетяне или которые взглядом двигают мебель, — это вопрос к этим изданиям. Если они не считают, что приличный канал может распространять такую "информацию", это их право, — считает профессор.

Меньшинства бывают разные

Различные общественные группы постоянно обвиняют руководство ВВС в том, что корпорация придерживается преимущественно негативного тона при освещении жизни сексуальных меньшинств, занимает неприкрыто антиизраильскую позицию в освещении событий на Ближнем Востоке и в целом так или иначе нарушает декларируемые ею самой принципы беспристрастности.

Успокоить перехвативших стратегическую инициативу защитников LGBTQ уже вряд ли удастся любыми обещаниями и извинениями. Активисты увидели дискриминацию даже в том, что ВВС в октябре прошлого года вышло из программы «Чемпионы разнообразия» , ставившей целью увеличить количество людей нетрадиционной ориентации среди персонала организаций-участников. Программа осуществляется силами общеевропейской благотворительной компании Stonewall.

Хотя в 2021 году Stonewall «попросили» из ряда британских организаций, включая регулятора медийной индустрии Ofcom, правительственной комиссии по вопросам равенства и прав человека, администрации премьер-министра и других, ВВС не отказалась от собственной похожей программы Diversity & inclusion .

Её новая версия была приняла в феврале 2021 года, рассчитана до 2023 года и является органическим продолжением программы, осуществлявшейся в 2016—2020 годах. Эта программа как раз и ставит целью гарантировать, что сексуальная ориентация сотрудников, их расовая принадлежность или инвалидность не должны играть никакой роли в профессиональных вопросах и развитии их карьеры.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

В плане D&I даже определены конкретные цифры, какое число представителей тех или иных меньшинств должно быть трудоустроено на ВВС к концу трёхлетнего срока: 50% с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 20% представителей небелых рас и 12% людей с физическими недостатками.

По словам главы департамента ВВС по вопросам разнообразия персонала Анне Фостер, такая программа нужна потому, что «не все ценные кадры в полной мере раскрывают свои таланты, а кто-то покидает корпорацию раньше, чем того хотелось бы». Причиной такой текучки кадров Фостер считает как раз недостаточное этническое и сексуальное разнообразие среди работников службы.

Гендиректор корпорации Тим Дэви в 2020 году приветствовал участие своих подчинённых в гей-парадах (правда, пока только «в качестве частных лиц»). Тогда ЛГБТ-сообщество напряглось из-за того, что были опубликованы новые внутренние правила ВВС. Они были истолкованы правозащитниками как запрет работникам корпорации участвовать в мероприятиях, посвящённым «противоречивым и политизированным темам». Дэви пришлось срочно разъяснять, что руководство не покушается на право геев и лесбиянок публично заявлять о своей ориентации.

Однако та решительность, с какой руководство ВВС принялось наводить разнообразие в своих рядах, находит понимание далеко не у всех. Критики указывают на то, что делается это с целью «бросить кость» активистам Black Lives Matter и LGBTQ, которые чем дальше, тем становятся агрессивнее (в том числе как раз и потому, что не ощущают противодействия).

Критики указывают, что меньшинства уже сегодня перестали быть таковыми среди персонала ВВС и что их пропорция там существенно превышает процент в обществе в целом. Их также возмущает, что 100 млн фунтов, выделенных на производство передач, пропагандирующих разнообразие, корпорация берёт из средств налогоплательщиков (ВВС финансируется из обязательной платы за лицензию на телевизионные приёмники).

Diversity Report Reveals Gays, Minorities Hugely OVER-represented in UK Television https://t.co/rqdbOUPplL — Breitbart London (@BreitbartLondon) February 27, 2020

Белокожие кандидаты не имеют возможности подавать заявления на работу на ВВС, в то время как представители этнических меньшинств уже представлены непропорционально широко, — говорится в исследовании новостного портала Breitbart London, проведённом ещё в 2017 году. Но с тех пор ситуация развивается в том же самом направлении.