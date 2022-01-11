Отмена отмены: папа римский осудил сторонников cancel culture

Так называемая культура отмены — возникшая в США и распространившаяся на некоторые другие страны Запада идеология тотального пересмотра исторических событий и персонажей с левацки-нигилистических позиций — на самом деле ведёт к разрушению не только памятников противоречивым деятелям прошлого, она подрывает толерантность и взаимопонимание в современном обществе. Об этом предупредил папа римский Франциск, обращаясь к аккредитованным при Ватикане дипломатам из 183 стран. Он поставил на одну доску активистов cancel culture и противников вакцинации против коронавируса, которые тоже, по его словам, углубляют раскол в обществе.

Люди, проповедующие cancel culture, демонстрируют одностороннее мышление и ведут себя как «идеологические колонизаторы», вытаптывая на корню любые мнения, отличные от их собственного. Этим, считает понтифик, они объявляют себя врагами свободы слова, и их тлетворное влияние проникает во всё новые общественные институты.

Под видом защиты разнообразия мнений попытки «стереть» из истории людей или события происходит стирание самоидентификации, затыкание ртов тем, кто занимает взвешенные и уважительные позиции в отношении различных противоречивых ситуаций, — заявил Франциск (цитата по изданию National Catholic Reporter).

В своём 45-минутном обращении, известном как Urbi et orbi («Городу и миру»), глава Ватикана высказал озабоченность тем, что активисты «культуры отмены» пытаются переписать историю согласно собственному пониманию хорошего и плохого в современных терминах.

Они, по мнению папы, совершенно не хотят понимать, что исторический контекст тех или иных событий мог быть совершенно иным, чем это выглядит из XXI века, и оценивать поступки деятелей далёкого прошлого по современным лекалам абсолютно неправильно.

Он призвал послов 183 стран при Святом престоле защищать в своих странах разнообразие мнений, а не становиться на сторону тех, кто пытается подстричь всех под одну собственную гребёнку. Такое разнообразие, считает папа, особенно важно в условиях, когда в мире углубляется социальное неравенство и другие глобальные кризисы. Среди них он перечислил пандемию, неконтролируемую миграцию и изменения климата.

Франциск упрекнул своих слушателей в том, что правительства тех или иных стран часто идут на поводу у нигилистов, отрицающих «естественную базу гуманизма» и основы культуры многих народов мира. По его мнению, правительства проигрывают «отменщикам» по всем названным им направлениям, демонстрируя отсутствие решительности и умения внятно доносить свою позицию населению.

Это приводит к росту общественного релятивизма, подрывающего социальную гармонию и единство, порождает сомнения, недоверие и порождает новые очаги социальной напряжённости, — указал Франциск.

Одним из проявлений cancel culture понтифик назвал движение против вакцинации от COVID-19 и кампанию дезинформации о якобы негативном воздействии вакцин на человека.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все мировые проблемы взаимосвязаны между собой. Поэтому и решать их надо в комплексе в духе цивилизованного братского диалога, указал папа римский.

Хотя в своём обращении папа римский осуждает идеологов культуры отмены за вносимый ими раскол в общество, глава Ватикана парадоксальным образом сам вносит свою лепту в такой раскол, сказал NEWS.ru историк-ватиканист Алексей Юдин.

Внутри самой Католической церкви нет единства по многим вопросам современности, вплоть до уровня её иерархов. Что уж говорить о миллионах мирян. Авторитет папы необходим, чтобы донести какую-то позицию. Но вот является ли этот авторитет достаточным — не факт. И наверняка не все католики согласятся с понтификом в его оценках, которые он сделал в нынешнем послании. Алексей Юдин доцент Центра изучения религий РГГУ доцент Центра изучения религий РГГУ

Попытки главы Ватикана примирить непримиримое, заставить, цитируя Библию, лечь рядом льва и ягнёнка, обречены на провал хотя бы потому, что высказываниями по злободневным вопросам политической повестки папа нарушает Церковью же сформулированное «разделение властей» Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo (Богу богово, Цезарю цезарево). Но, считает Юдин, «культура отмены» для Церкви является не политическим, а нравственно-этическим оппонентом, поэтому Франциск считает себя вправе вступать в публичный диспут с её пропонентами.

Эта новая культура отменяет не только исторические факты, она атакует и многие моральные нормы, незыблемые с точки зрения Церкви. И в Ватикане хорошо понимают, что есть позиции, которые невозможно примирить в принципе, как бы Святой престол этого не желал. Церковь вообще не отстаивает ценности мира сего; она отстаивает ценности, открытые в Откровении. И очень хорошо, что Ватикан остаётся не заражён политкорректностью, которая тоже является попыткой помирить между собой в том числе диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Концепция христианства состоит в том, что «мир лежит во зле». И злу необходимо противостоять, а это всегда означает раскол, — говорит эксперт.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

Двусмысленность ситуации состоит ещё и в том, что несмотря на осуждение, которому папа Франциск предал «отменщиков», сам Ватикан тоже не так уж чужд этой идеологии (пусть не в таких масштабах). Католическая церковь точно так же произвела переоценку собственной истории, начиная с казни Джордано Бруно и насильственного отречения Галилео Галилея и кончая двусмысленными отношениями с режимами фашистской Италии и нацистской Германии. Но переосмысление истории неизбежно, в том числе и для тех, кто борется против её переписывания, уверен Юдин.

Человечество переписывает свою историю непрерывно, пытаясь, хоть и без особого успеха, извлекать из неё какие-то уроки. В этом и состоят причины возникновения самой же cancel culture — в пробуждении совести. В этом смысле Франциск, пожалуй, самый «реактивный» из длинной череды пап, он моментально и часто неожиданно реагирует на злободневные вопросы таким образом, как ему диктует совесть. И поэтому он не обязан быть последовательным в тех или иных вопросах, — резюмирует историк.

Папа Франциск не первый глава Католической церкви, который осуждает «культуру отмены» и внутренне связанные с ней тенденции к отказу от морально-этических (в том числе религиозных) ценностей в угоду консьюмеризму и, шире, секуляризму. Об опасности «омирения» Церкви, утраты вневременных ценностей очень жёстко говорил предшественник нынешнего понтифика Бенедикт XVI.

В декабре минувшего года Франциск также выступил в защиту общехристианских и общеевропейских ценностей, которые, по его мнению, подвергаются размыванию со стороны не только ультралибералов, но и официальных политиков Евросоюза.