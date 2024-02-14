Питается на помойке: как пенсионер скопил сотни тысяч евро и купил 10 домов

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80-летний житель немецкого города Дармштадт Хайнц Б. живет в прямом смысле как бомж — роется в содержимом мусорных свалок, выглядит как бездомный, экономит на еде и удобствах

80-летний житель немецкого города Дармштадт Хайнц Б. заработал сотни тысяч евро довольно странным способом. Мужчина живет в прямом смысле как бомж — роется в содержимом мусорных свалок, выглядит как бездомный, экономит на еде и удобствах. В чем заключается его стратегия, как он смог приобрести дорогостоящую недвижимость и накопить на своем счету огромную сумму и что на этот счет говорят специалисты — в материале NEWS.ru.

Как Хайнц копит деньги

Несколько лет назад Хайнц работал электроинженером, однако в последние годы он отказался от привычного быта. Мужчина живет один и экономит практически на всем: передвигается на велосипеде, одежду и продукты ищет на помойке, там же собирает деревянные отходы, которыми отапливает дом. При этом он получает от государства пенсию в размере €3,5 тыс. (около 343 тыс. руб.). Его история не могла не привлечь внимание немецких СМИ.

«Экономьте, еще раз экономьте — и покупайте дома! Эти слова лучше всего описывают жизнь 80-летнего Хайнца. Он выглядит как бомж, но на самом деле он богатый человек. Когда мы впервые встретились с ним два года назад, он владел семью домами, двумя квартирами и показал нам свой сберегательный счет. На нем было €500 тыс.! Теперь у него осталось всего €15 в сбережениях, ведь он только что снял наличными €700 тыс. на оплату своего десятого дома», — рассказывает о нем корреспондент Bild.

Хайнц утверждает, что разбогател благодаря своей бережливости. В месяц он тратит не более нескольких евро на еду и еще немного на интернет для ноутбука, чтобы регулярно смотреть бизнес-лекции на YouTube. Телефона у пенсионера нет, что позволяет ему экономить на связи дополнительные €10. Чтобы уложиться в свой микроскопический бюджет, пропитание он ищет в мусорных баках.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Хайнц утверждает, что разбогател благодаря своей бережливости

«Я даже пяти евро в месяц на еду не трачу. Может, куплю немного масла для жарки или чего-нибудь еще, если оно закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, люди покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальное просто выбрасывают в мусорное ведро», — объясняет пенсионер.

Основной заработок пенсионера — сдача приобретенных домов в аренду. Чтобы не платить сантехникам и электрикам, он сам занимается ремонтом недвижимости и выполняет любые работы для жильцов.

Бартер Хайнца с соседями

Соседи мужчины годами вешают на забор пенсионера выброшенные вещи и то, что давно пришло в негодность. Он с удовольствием все принимает, а взамен обеспечивает «поставщиков» хорошо сохранившимися находками из крупногабаритных отходов. Недостатка в них нет: Хайнц скрупулезно собирает на свалке все, что может перевезти на старом велосипеде, а затем складирует на своих участках.

«Пока мы разговариваем, соседка мимоходом обнаруживает два садовых стула, спрашивает мужчину, можно ли ей взять их с собой. Пенсионер очень "щедро" отвечает: "Конечно! Ты не должна ничего мне давать за это!"» — описывает ситуацию корреспондент Bild.

Во что Хайнц инвестирует деньги

Вкладывать свои сбережения Хайнц предпочитает, прежде всего, в арендную недвижимость или золото. По его словам, именно эти активы лучше всего защищают накопления от инфляции. Он старается постоянно совершенствовать свои знания по финансовой грамотности, а советами, полученными из YouTube-роликов по инвестициям, охотно делится с окружающими.

Наследников у пенсионера нет, и, по собственным словам Хайнца, он понятия не имеет, что станет с его богатством после смерти. «У меня есть несколько дальних родственников, но они не могут платить налог на наследство. Может быть, я просто отдам дома их жильцам», — сказал мужчина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Психиатр Василий Шуров считает, что Хайнц страдает разновидностью синдрома Плюшкина — то есть патологической тягой к накопительству

Насколько такая схема финансово грамотна

Хайнца вряд ли можно назвать финансово грамотным человеком — скорее, психически нездоровым, объясняет NEWS.ru финансовый аналитик Сергей Макаров. «Роль финансовой грамотности заключается в том, чтобы научить человека принимать осознанные, рациональные финансовые решения, в том числе и связанные с экономией денег, но не ущемляющие качество жизни людей, которые должны жить полноценной жизнью и заботиться о своем здоровье, о своих близких, иметь нормальный круг общения и работу», — рассказал Макаров.

Эксперт заявил, что при помощи одной лишь экономии стать миллионером невозможно. По его словам, для этого необходим определенный источник заработка. При этом доход обеспечивать должны рациональные методы, подчеркивает собеседник.

«Есть определенные методы управления деньгами. С одной стороны, важно не тратить лишнего, не переплачивать, не брать дорогие кредиты, когда они не нужны, не покупать вещи не по карману. С другой стороны, нужно работать не только над уменьшением расходов, но и над увеличением доходов», — сказал Макаров, добавив, что именно такая стратегия может быть успешной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Основной заработок пенсионера — сдача приобретенных домов в аренду

В чем проблема Хайнца

Психиатр Василий Шуров считает, что Хайнц страдает разновидностью синдрома Плюшкина — то есть патологической тягой к накопительству. По его словам, это расстройство свойственно людям, которые видят ценность в предметах, найденных на свалках, и питаются там же, а все сбережения просто откладывают. «Вот такой он маргинальный человек, которому по приколу собирать мусор на помойке. Это патологическое отклонение, которое не считается нормой», — объяснил NEWS.ru специалист.

По его словам, зачастую синдром диагностируют у возрастных пациентов, у которых есть когнитивные нарушения, при этом образ жизни Хайнца вряд ли был таким всегда. Однако в дальнейшем его состояние может ухудшиться, что чревато опасными последствиями. «Со временем они становятся жадными, родственники от них отказываются, поэтому они начинают жить на помойках. Кроме того, они находят там некачественную еду и надевают грязную одежду, а это вредно. Такие помоечные короли долго не живут», — прогнозирует Шуров.

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