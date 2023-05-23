Пилотов НАТО на F-16 переоденут в форму ВСУ: новости СВО на вечер 23 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: shutterstock.com

23 мая Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 720 украинских военнослужащих и наемников, три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три танка и 14 боевых бронированных машин. Средствами ПВО за сутки было перехвачено 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены 11 украинских беспилотников.

В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки ДНР российскими войсками были уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ. Близ Торецка был поражен пункт управления 24-й мехбригады украинской армии. ВС РФ уничтожили под Авдеевкой два склада горючего.

Минобороны заявило, что после поражения в Артемовске Киев перешел к реализации террористических акций против мирных жителей. 22 мая после интенсивных артобстрелов пункта пропуска «Козинка» и ряда других гражданских объектов Грайворонского округа Белгородской области на территорию РФ вторглось подразделение украинского националистического формирования. Диверсантов заблокировали и разгромили ударами авиации и огнем артиллерии. Остатки формирований противника были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить поражение до полной ликвидации. Было уничтожено свыше 70 боевиков, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. МО РФ опубликовало видео с ударами по украинской ДРГ в Белгородской области.

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что небольшие группы украинских диверсантов продолжают подтягиваться к Козинке в Грайворонском округе со стороны границы. По информации канала, российские военные ведут с ними бой. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

Telegram-канал Readovka сообщил о заходе группы украинских диверсантов в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. По данным канала, ДРГ прорывалась со стороны Харьковской области, но ее отбросили пограничники. По информации Readovka, по противнику был открыт минометный огонь, стрельбу слышали в соседнем селе Щетиновка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о проникновении еще одной украинской ДРГ в Борисовский район. Губернатор написал в своем Telegram-канале, что «никакого захода не было», а СМИ пытаются посеять панику среди людей.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинских диверсантов нужно «уничтожать как крыс». Политик назвал сообщения Киева о непричастности к вылазкам ДРГ враньем. По словам Медведева, ответственность за эти нападения несут США, Британия и страны ЕС.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил, что разместить группу войск на всей границе России с Украиной невозможно из-за ее большой протяженности. По его словам, госграница перекрыта небольшими пограничными подразделениями, действующими при поддержке местного населения. Кроме того, Михайлов отметил, что обустраивать границу изначально не собирались, «потому что считали, что это братья».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле. По его словам, эти действия направлены против страны. Песков добавил, что будут предприняты большие усилия, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

Гладков сообщил, что в результате утренних обстрелов региона со стороны Украины пострадали 12 мирных жителей, были повреждены 29 частных домов и три автомобиля. Под огонь ВСУ попали 12 населенных пунктов Грайворонского округа: Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка. Гладков уточнил, что по жилому сектору работала РСЗО ВСУ, были сброшены взрывные устройства с беспилотников.

Фото: kremlin.ru Вячеслав Гладков

Гладков также рассказал о том, что силы ПВО сбили БПЛА ВСУ в небе над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, отметил губернатор.

ВСУ обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки было нарушено электроснабжение сел Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Взрывом повредило грузовую машину и экскаватор, которые были задействованы в работах по укреплению границы. Пострадавших нет.

Telegram-канал Mash сообщил о беспилотнике, который был замечен в небе над микрорайоном Опалиха в Красногорске на подлете к Москве. По информации канала, дрон засек пилот вертолета Robinson R44. Он оповестил о дроне службы аэропорта Шереметьево. БПЛА еще не обнаружили, проводится проверка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские военные силами двух бригад хотели атаковать ВС РФ, но в результате удара артиллерии понесли значительные потери.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что спецоперация российских войск на Украине продолжится на Краматорском, Херсонском или Харьковском направлениях.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже начали в некоторых странах, включая Польшу. По словам Борреля, чем раньше Украина получит эти самолеты, тем лучше.

Герой России Сергей Липовой заявил, что на Украине нет аэродромов, где могут базироваться истребители F-16. Генерал-майор предположил, что после того, как будет объявлено о завершении подготовки украинских пилотов, в самолеты посадят натовских летчиков в форме ВСУ, а вылеты F-16 будут осуществлять из Польши, Румынии или Болгарии.

Читайте также:

Россия ответила огнем на вылазку диверсантов: новости СВО на утро 23 мая