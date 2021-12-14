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Песков раскрыл темы «чрезвычайно важных» переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы международного сотрудничества
12:51, 14 декабря 2021
Песков раскрыл темы «чрезвычайно важных» переговоров Путина и Си Цзиньпина Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, намеченный на 15 декабря, будет продолжительным по времени. Повестка дня очень обширна — будут затронуты темы международного сотрудничества. Предстоящие переговоры являются «чрезвычайно важными», передаёт ТАСС.

Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры​. Будет обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряжённая и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином, сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва видит «весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны США», что требует обсуждения между лидерами России и Китая.

По словам Пескова, первая часть встречи будет открытой. О её итогах впоследствии расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности онлайн-переговоров между президентом США Джо Байденом и Путиным, состоявшиеся 7 декабря. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные темы, в частности Иран.

Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины. Он призвал российского коллегу к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в случае военной эскалации со стороны России последует коллективный ответ Запада. Он будет включать в себя экономические и иные решительные меры.

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