Песков раскрыл темы «чрезвычайно важных» переговоров Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, намеченный на 15 декабря, будет продолжительным по времени. Повестка дня очень обширна — будут затронуты темы международного сотрудничества. Предстоящие переговоры являются «чрезвычайно важными», передаёт ТАСС.

Завтра состоится российско-китайский саммит. Это будет видеоконференция президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чрезвычайно важные переговоры​. Будет обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряжённая и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва видит «весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны США», что требует обсуждения между лидерами России и Китая.

По словам Пескова, первая часть встречи будет открытой. О её итогах впоследствии расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности онлайн-переговоров между президентом США Джо Байденом и Путиным, состоявшиеся 7 декабря. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные темы, в частности Иран.