Песков: беспрецедентная русофобия требует беспрецедентных мер

Сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и она требует принятия соответствующих мер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны. В ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.

Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений, — сказал Песков.

Ранее о масштабном ущемлении прав русских людей по национальному признаку заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, сегодня всё в мире направлено на растаптывание как русской культуры и традиций, так и самого человека. Омбудсмен считает, что русофобия достигла такого уровня, что её можно назвать «неохолокостом».