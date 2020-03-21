Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг сообщила о первом зарегистрированном случае заражения коронавирусом нового типа в стране.
Первым инфицированным оказался 36-летний житель Уганды. Отмечается, что он только прилетел на родину из Дубая.
Уганда подтверждает первый случай COVID-19. Подтверждённый случай — 36-летний угандийский мужчина, который прибыл из Дубая в 2 часа ночи в субботу, 21 марта 2020 года, на борту эфиопских авиалиний. Он пожаловался на высокую температуру и плохой аппетит, — говорится в сообщении Минздрава Уганды в социальной сети Twitter.
Uganda confirms 1st case of COVID-19.
The confirmed case is a 36 year old Ugandan male who arrived from Dubai at 2:00am today, Saturday 21 March 2020 aboard Ethiopian airlines. He presented with symptoms of high fever and poor appetite. #STAYSAFEUGpic.twitter.com/He8a35Iq8U