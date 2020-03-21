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Правоохранительные органы возбудили дело на митрополита Кифирского Серафима за нарушение запрета на проведение богослужений во время карантина, введённого из-за распространения коронавируса. Священнослужителя арестовали на несколько часов.

Митрополит провёл службу вечером 20 марта в храме Распятия на острове Китира, предварительно пригласив на неё прихожан. В полиции острова он пояснил, что ещё не получал циркуляр архиепископа Афинского и...