Минздрав Уганды Минздрав Уганды Фото: Twitter

Министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг сообщила о первом зарегистрированном случае заражения коронавирусом нового типа в стране.

Первым инфицированным оказался 36-летний житель Уганды. Отмечается, что он только прилетел на родину из Дубая.

Уганда подтверждает первый случай COVID-19. Подтверждённый случай — 36-летний угандийский мужчина, который прибыл из Дубая в 2 часа ночи в субботу, 21 марта 2020 года, на борту эфиопских авиалиний. Он пожаловался на высокую температуру и плохой аппетит,говорится в сообщении Минздрава Уганды в социальной сети Twitter.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число инфицированных коронавирусом в мире достигло 266 073, жертвами стали 11 184 человека по состоянию на 20 марта. Больше всего случаев заражения и смертей — в Европе.

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