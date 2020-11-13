Переговоры с оппозицией в Грузии прошли безрезультатно

https://static.news.ru/photo/58ea9d08-2681-11eb-a3b5-fa163e074e61_660.jpg Арчил Талаквадзе Фото: ArchilTalakvadzeOfficial/facebook.com

Переговоры представителей правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» во главе с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и оппозиции, которая не признаёт итоги парламентских выборов, завершились безрезультатно.

Сегодня были довольно тяжёлые переговоры. Я не могу говорить о деталях, но мы твёрдо стоим на своей позиции. А позиция «Грузинской мечты» очень далека от нашей, — цитирует ТАСС одного из лидеров оппозиции Александра Элисашвили.

Он добавил, что стороны договорились провести в ближайшее время ещё один раунд переговоров. По его мнению, договор далёк от завершения.

Основным требованием оппозиции является аннулирование итогов парламентских выборов, отставка главы ЦИК Тамар Жвании и проведение повторного голосования. Представители правящей партии заявляют, что выборы были честными и поэтому в повторном голосовании нет необходимости.

ЦИК обнародовала результаты выборов 1 ноября. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошли ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, назвав голосование сфальсифицированным.

В Тбилиси и Батуми 8 ноября прошли митинги не согласных с итогами выборов. В столице Грузии к зданию парламента вышли несколько тысяч человек, передавал NEWS.ru.