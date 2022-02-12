Пентагон: США пока не намерены вводить превентивные санкции против России

В США пока не рассматривают вариант введения превентивных санкций против России, заявил в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, жёсткие экономические санкции останутся «в резерве» на случай эскалации на Украине.

Мы считаем, что угроза жёстких экономических санкций сохраняет свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве, — отметил Кирби.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США составляют списки из представителей российской экономической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина для возможного введения санкций в случае эскалации ситуации на Украине. Также он отметил возможность начала боевых действий в любой момент.

Ранее президент США Джо Байден пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом американский лидер заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ.