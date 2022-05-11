Пентагон потребовал от Киева следить за тем, куда идёт оружие США Остин заявил о необходимости контролировать размещение оружия США на Украине

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Вашингтон требует от украинских властей следить за тем, куда идёт американское оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. На слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям он подчеркнул, что США не хотят, чтобы поставляемое на Украину оружие попало «не в те руки». Остин акцентировал внимание на том, что бойцам ВСУ необходимо контролировать процесс размещения вооружения США.

Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнёрами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вчера. Мы продолжим подчёркивать этот очень и очень важный момент, — заявил Остин.

Ранее главы американских оборонных компаний высказали опасения из-за наращивания поставок вооружений Украине. Главную обеспокоенность у них вызвал тот факт, что после урегулирования конфликта на Украине предприятия останутся с ненужным вооружением. Байден до этого объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $800 миллионов.

Журналистам агентства Reuters стало известно, что США сталкиваются с серьёзными проблемами при производстве переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, предназначенных для поставок на Украину. Также известно, что Пентагон высказывал опасения компаниям ВПК относительно того, что те после окончания конфликта на Украине останутся с невостребованным оружием.