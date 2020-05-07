Пентагон показал краткую версию Второй мировой

https://static.news.ru/photo/6ee9e604-9018-11ea-b307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. В презентации говорится, что для Адольфа Гитлера и нацистской Германии началом конца послужила высадка американских войск и союзников на побережье французской Нормандии.

Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мёртв, — говорится в материале Пентагона.

На сайте военного ведомства США также размещён снимок барельефа «Встреча на Эльбе» с изображением советских и американских солдат в апреле 1945 года. Однако в тексте СССР не упоминается.

На следующем слайде утверждается, что 7 мая генерал-полковник Альфред Йодль подписал во Франции капитуляцию немецких войск, но 8 мая «по настоянию советского премьера Иосифа Сталина» состоялась ещё одна церемония подписания документа с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 апреля 2020 года исполнилось 75 лет со дня встречи войск СССР и США на мосту через Эльбу в Германии. Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп приняли по этому случаю совместное заявление. Президенты напомнили, что миллионы солдат отдали свои жизни, чтобы встреча на Эльбе состоялась. Также Путин и Трамп отметили вклад людей, которые трудились в тылу.