Пассажир скончался во время 13-часового перелёта из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Окленд (Новая Зеландия). Инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании Air New Zealand.
Причина смерти человека не называется. Одна из пассажирок рассказала изданию New Zealand Herald, что за восемь минут до приземления бортпроводники по громкой связи спросили, есть ли среди находящихся в салоне людей медик.
После посадки самолёта капитан объявил, что на борт должны подняться врачи, и попросил всех оставаться на своих местах.
В результате прилетевшие из Аргентины пассажиры провели на борту дополнительные 40 минут. Позднее они узнали, что пожилой пассажир скончался во время перелёта. Национальность умершего не уточняется.
Ранее News.ru писал о смерти пассажира на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего в Москву из Владивостока. Из-за его плохого самочувствия командир принял решение посадить самолёт в Нижнем Новгороде, однако прибывшие медики ничем не смогли помочь.