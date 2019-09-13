https://static.news.ru/photo/554066f2-d613-11e9-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажир скончался во время 13-часового перелёта из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Окленд (Новая Зеландия). Инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании Air New Zealand.

Причина смерти человека не называется. Одна из пассажирок рассказала изданию New Zealand Herald , что за восемь минут до приземления бортпроводники по громкой связи спросили, есть ли среди находящихся в салоне людей медик.

После посадки самолёта капитан объявил, что на борт должны подняться врачи, и попросил всех оставаться на своих местах.

#BREAKING A passenger has died on an Air New Zealand flight that landed in Auckland this morning. https://t.co/YZ6XtbXABv — nzherald (@nzherald) September 12, 2019

В результате прилетевшие из Аргентины пассажиры провели на борту дополнительные 40 минут. Позднее они узнали, что пожилой пассажир скончался во время перелёта. Национальность умершего не уточняется.

Ранее News.ru писал о смерти пассажира на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего в Москву из Владивостока. Из-за его плохого самочувствия командир принял решение посадить самолёт в Нижнем Новгороде, однако прибывшие медики ничем не смогли помочь.