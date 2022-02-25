Пашинян рассказал о важности минимального воздействия санкций на ЕАЭС

Санкционные действия скажутся на экономическом климате ЕАЭС, необходимо обсудить оперативные решения, чтобы минимизировать и обойти эти негативные воздействия, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи глав правительств ЕАЭС президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. При этом он назвал ЕАЭС хорошим форматом для развития экономик стран.

Сейчас в мире наблюдается резкое обострение геополитической ситуации, мы находимся в периоде серьёзных тектонических процессов. ЕАЭС в этом плане — хороший формат для развития экономик стран-участниц и обладает большим потенциалом развития и расширения, — заявил Пашинян.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка. Уточняется, что его формирование будет происходить поэтапно. В ходе заседания было принято решение об интеграции национальных рынков стран — участниц ЕАЭС. Они смогут в приоритетном порядке обеспечивать электроэнергией другие государства объединения

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы.