Пашинян обсудил обстановку на Южном Кавказе с главой Евросовета

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Пресс-служба правительства Армении сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе, пишут «Известия». Представители главы правительства добавили, что встреча состоялась в Брюсселе. Отмечается, что стороны также обсудили гуманитарную обстановку в регионе.

Пашинян и Мишель затронули также запланированную на 14 мая трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана. Заявлено о важности проведения пятисторонней встречи в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, — сообщила пресс-служба Пашиняна.

Премьер-министр до этого оценил вероятность подписания договора между Ереваном и Баку в Брюсселе как низкую.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в голову в результате армянской провокации, позднее стало известно, что он умер. По версии ведомства, 10 мая в вечерние часы подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из различных видов стрелкового оружия. В Минобороны Армении отметили, что из-за обстрела азербайджанскими ВС с армянской стороны ранены четверо военных.