Папа римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Фото: Vatican Media Press Office Hando/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Карабахе и поиску мирных способов разрешения ситуации. В ходе выступления на ватиканской площади Святого Петра, выдержки из которого приводит РИА Новости, понтифик призвал стороны прекратить огонь ради блага людей.

Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства, — сказал глава Римско-католической церкви.

Ранее омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли 32 человека, включая семерых мирных жителей, еще более 200 получили ранения. По ее словам, среди погибших в том числе двое детей, среди раненых также есть семеро несовершеннолетних.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских войск с территории страны. В ведомстве подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 20 сентября заявил, что Ереван просит Евросоюз принять срочные меры для предотвращения действий Азербайджана в Карабахе. По словам Мирзояна, намерения Баку «противоречат» нормам международного права.