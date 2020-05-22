Пандемия коронавируса привела к остановке вакцинации младенцев

Пандемия COVID-19 привела к тому, что до 80 млн детей возрастом до 1 года во всём мире не получили необходимых прививок.
Об этом
По данным международных организаций, почти в 40 странах, главным образом в Африке, прерваны не менее 46 кампаний по вакцинации от полиомиелита. В 27 странах перестали делать прививки от кори. В ВОЗ обещают, что в ближайшее время опубликуют рекомендации по безопасному осуществлению вакцинации в период пандемии.
Как передавал NEWS.ru, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации предупредил о возможных вспышках кори и полиомиелита в мире.
Добавьте наши новости в избранные источники