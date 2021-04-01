Панама одобрила использование «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/260ccb38-9326-11eb-a04f-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дала Панама. Об этом заявила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау.

Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас. <...> Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины, — заявила он в эфире телеканала Telemetro.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. Препарат «Спутник V» уже одобрили в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность сыворотки превышает 91%.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия способна обеспечить весь мир вакциной «Спутник V». По его словам, качество и безопасность вакцины не вызывают у него сомнений.