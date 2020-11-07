Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив

https://static.news.ru/photo/2ffca630-21d5-11eb-a400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лидер Палестины Махмуд Аббас планирует попросить демократа Джо Байдена, который, вероятно, выиграл выборы президента США, переместить посольство страны в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив.

Палестинский источник сказал, что, хотя Байден и его сотрудники дали понять, что посольство США в Израиле останется в Иерусалиме и США сохранит признанный [действующим президентом США Дональдом] Трампом статус Иерусалима как столицы [Израиля], Аббас попросит Байдена отменить американское признание статуса Иерусалима и перенести посольство обратно в Тель-Авив, — передаёт Israel Hayom.

Также палестинская сторона планирует сообщить новому американскому президенту, что готова продолжить переговоры о мире с Израилем, с того же момента, на котором они были остановлены в 2016 году.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.