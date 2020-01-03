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Министерство иностранных дел Пакистана выступило с заявлением к Соединённым Штатам и Ирану. Дипломаты призвали стороны проявить «максимальную сдержанность».

Властям обоих государств следует принять участие в деэскалации напряжённости. Их действия должны быть конструктивными, передаёт TOLOnews.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.