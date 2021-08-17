Пакистан может признать правительство талибов в Афганистане

Пакистан может признать правительство движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане после консультаций со странами региона и мировыми державами. Об этом заявил пакистанский министр информации и радиовещания Чаудри Фавад Хуссейн. Его слова приводит газета The Express Tribune.

Министр отметил, что сейчас Пакистан обсуждает сложившуюся ситуацию в Афганистане с разными странами, в том числе с Турцией и Китаем. В Пакистане примут окончательное решение о подходе к установлению власти талибов только после консультаций с мировыми державами. Хуссейн напомнил, что позиция Пакистана по Афганистану остаётся неизменной.

Мы ожидаем, что «Талибан» будет уважать верховенство закона и основные права человека, — сказал министр.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее талибы призвали афганцев сдать оружие и боеприпасы. Также отмечается, что любые жалобы мирных жителей на членов «Талибана» будут быстро расследоваться.