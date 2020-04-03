Отменены чартерные рейсы, которые должны забрать россиян из Таиланда

https://static.news.ru/photo/9bbaa34e-75dd-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 получила телеграмму Росавиации об отзыве разрешений на выполнение чартерных вывозных рейсов 4 апреля. Отменяются маршруты Владивосток — Бангкок — Владивосток и Иркутск — Бангкок — Иркутск.

Путешественникам, ожидающим вылета в Россию, рекомендуем оперативно связаться с посольством РФ в Таиланде и оставить необходимые данные о себе, — говорится в сообщении компании.

Информация по другим чартерным рейсам, запланированным к выполнению, пока в авиакомпанию не поступала, добавили в S7.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация разослала телеграмму о приостановке в ночь на субботу, 4 апреля, всех авиарейсов для возвращения граждан РФ и иностранцев на их родину. При этом ТАСС писал, что Минтранс принял решение о сокращении числа авиарейсов для возвращения граждан РФ из-за границы. Вечером 3 апреля стало известно об отмене рейса «Аэрофлота» Нью-Йорк — Москва — Нью-Йорк. Он должен был вернуть около двух сотен россиян и американцев на родину. О причинах отмены ничего не известно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) запустило сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции.