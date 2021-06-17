«Открытый вызов»: в Белом доме рассказали о словах Байдена Путину

https://static.news.ru/photo/8bec182a-cfc4-11eb-9b1e-96000091f725_660.jpg Джейк Салливан Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Это касается и несправедливого задержания Алексея Навального, и попыток препятствовать работе «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»,* — отметил советник.

Он добавил, что Вашингтон обозначил для Москвы «ясные пределы» действий в киберпространстве.

Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и чётко обозначили для России пределы и свои возможности. На тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки на объекты нашей критически важной инфраструктуры, — пояснил Салливан.

По его словам, после саммита в Вашингтоне увидели «потенциал сотрудничества с Россией по Сирии».

У них была дискуссия по Сирии, особенно сосредоточенная на вопросах гуманитарного доступа. Президент Байден отметил, что есть миллионы голодных, нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, особенно того, что открыт сейчас и должен быть возобновлён в июле, исключительно важно для помощи людям, — подчеркнул советник.

Президент Путин не давал обязательств относительно того, как русские проголосуют по резолюции в ООН в июле, но это была конструктивная дискуссия, уверил он.

Ранее стало известно, что Россия уже много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но в Вашингтоне отказываются и обвиняют Москву во всех грехах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

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