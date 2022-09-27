Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в письме призвал Путина к миру на Украине

Фото: RW/MediaPunch via www.imago-imag/Global Look Press

Роджер Уотерс

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс разместил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Он поинтересовался в обращении, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине, и призвал объяснить свою позицию на этот счет.

Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же самое, — написал Уотерс.

Он призвал российского лидера дать ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру. По мнению музыканта, такой ответ может включать в себя положительную реакцию на вопрос достижения мира с Украиной и заявление, что у России «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска».

Уотерс также сообщил, что некоторые его знакомые опасаются «захвата Россией всей Европы» начиная с Польши, что может привести к ядерному противостоянию.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что высказывание основателя Pink Floyd о том, что виновником конфликта на Украине является президент США Джо Байден, свидетельствует о существовании на Западе адекватных людей.

Музыкант ранее сообщил, что глава Белого дома продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, что делает его военным преступником. Уотерс задался вопросом, почему Байден не призывает президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с РФ.