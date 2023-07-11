Опубликованы кадры уничтожения ВС РФ американских БМП Bradley в зоне СВО «РВ» опубликовал видео уничтожения американских БМП Bradley, которые используют ВСУ

Фото: Беспилотный отряд быстрого реагирования МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения ВС РФ американских БМП Bradley, которые используют в боевых действиях ВСУ. По информации канала, это произошло у населенного пункта Орехова на Запорожском фронте, для удара по этой технике российские военнослужащие применяли БПЛА-камикадзе. Министерство обороны не прокомментировало информацию.

На видео показаны кадры уничтожения боевых машин пехоты противника, ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Канал отмечает, что за месяц контрнаступления ВСУ российские дроны подбили много единиц военной техники ВСУ, в том числе танки Leopard, бронемашины MaxxPro, американские БМП, советские танки.

Ранее Telegram-канал War Gonzo опубликовал видео уничтожения танка ВСУ операторами дронов-камикадзе из 58-й армии в районе Новоданиловки. По информации канала, танк стрелял по позициям ВС РФ в населенном пункте Работино.

Также были опубликованы кадры уничтожения военнослужащими Южной группировки войск пехоты ВСУ на Северском направлении, при этом украинских военных ликвидировали у Артемовска. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные поразили из противотанковых ракетных комплексов колонну бронетехники ВСУ. Как уточнил военкор, украинскую технику разгромили на Артемовском направлении.