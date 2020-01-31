https://static.news.ru/photo/19f4200c-43b4-11ea-a906-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Диана Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

Трогательное письмо принцессы Дианы своим сыновьям опубликовал в Instagram её дворецкий Пол Баррел. Так он хотел поддержать принца Гарри и Меган Маркл, вокруг которых в Букингемском дворце разворачивается не самая лучшая ситуация.

Дворецкий опубликовал фото Дианы с мальчиками и приложенной к ней запиской.

Это слова матери о безусловной любви, которые так же уместны сегодня, как и тогда, когда она писала их более 24 лет назад, — подписал снимок Баррел.

Дворецкий разместил лишь часть записки, но на ней, по его мнению, написаны самые главные слова: «Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность».

Дворецкий леди Ди горячо поддержал герцогов Сассекских, отметив, что больше всего на свете Диана хотела бы, чтобы её дети были счастливы.

Вчера я нашел письмо, которое принцесса написала мне много лет назад, и одна строчка выскочила из страницы. На ней от руки написано: «Я бы смотрела вперёд, и смеялась, и любила, и жила». Я чувствую, что это подходящие слова, чтобы пожелать Меган, Гарри и Арчи всевозможного счастья в Канаде и за ее пределами, — поделился Баррел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Букингемский дворец работает над пересмотром руководства о том, как следует обращаться к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Новый титул герцогини Сассекской звучит так, словно она является разведённой женщиной.