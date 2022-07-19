Оппозиции Британии не удалось вынести вотум недоверия правительству страны Оппозиции Великобритании не удалось вынести вотум недоверия правительству Бориса Джонсона

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инициировавшей вотум о доверии консервативному правительству Бориса Джонсона оппозиции Великобритании не удалось добиться досрочных выборов. Об этом сообщается на сайте парламента страны. По его данным, 18 июля в ходе заседания о сохранении доверия правительству сообщили 349 депутатов, об отсутствии доверия заявили 238 человек.

После череды скандалов, приведших в отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона, лидер соцопросов Лейбористская партия и другие силы оппозиции настаивали на том, что тори дискредитировали себя и больше не могут осуществлять руководство Соединенным Королевством.

В нынешнем голосовании участвовали все депутаты Палаты общин. Для вынесения вотума недоверия было достаточно простого большинства голосов. Оппозиция, настаивавшая на досрочных выборах, имела мало шансов на успех, поскольку консерваторам принадлежат 358 мандатов в 650-местной Палате общин. Вынесение вотума недоверия означало бы отставку правительства и почти наверняка проведение всеобщих выборов, в чём консерваторы в настоящее время не заинтересованы.

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Экс-глава кабмина будет выполнять обязанности руководителя партии и правительства до новых выборов.