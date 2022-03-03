Оператор проекта «Северный поток — 2» может подать заявление о банкротстве

Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток — 2», рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. К такому решению компанию подталкивает включение в санкционный список США. Ранее в Nord Stream 2 AG был сокращён персонал.

После недавних геополитических событий, приведших к введению санкций США в отношении Nord Stream 2 AG, компании пришлось расторгнуть контракты с сотрудниками. Мы очень сожалеем об этом событии, — говорится в сообщении.

Ранее власти ФРГ приостановили на неограниченный период времени сертификацию компании как независимого газотранспортного оператора.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа. По словам дипломата, США разрабатывали план по блокировке «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до начала российской военной спецоперации на Украине.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право. По его словам, такое решение немецких властей вызвано тем, что РФ проводит военную операцию на Украине.

Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен.