«Опасная игра»: юрист об эвтаназии подростков в Канаде Юрист Печерей: реализация права подростков на эвтаназию принесет больше вреда, чем пользы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинский юрист Иван Печерей назвал инициативу канадского парламента, согласно которой люди в возрасте от 14 до 17 лет должны получить право на эвтаназию, «глубоко преждевременной». Он считает, что правительство страны затеяло «опасную игру». В беседе с «360» эксперт уточнил, что реализация права подростков на эвтаназию принесет больше вреда, чем пользы.

Не думаю, что это принесет пользу, скорее — навредит. Очень опасная игра, в которую надо играть вдумчиво. Я бы не хотел, чтобы у нас в стране имела место подобная инициатива <...> Эту инициативу я считаю глубоко преждевременной, — заявил Печерей.

Юрист напомнил, что эвтаназия предназначена для того, чтобы уменьшить страдания больных неизлечимыми заболеваниями. Он уверен, что эвтаназия может быть разрешена только для совершеннолетних пациентов. При этом важна их максимальная информированность о заболевании, что им поможет сделать выбор осознанно и с учетом всех объективных данных, подчеркнул эксперт. Он уверен, что принятие подростком решения насчет эвтаназии может быть затруднено из-за индивидуальных психологических особенностей его возраста.

Эксперт уверен, что эвтаназия может быть разрешена только для совершеннолетних пациентов. При этом важна их максимальная информированность о заболевании, что поможет сделать выбор осознанно и с учетом всех объективных данных, — пояснил Печерей.

Ранее сообщалось. что парламентский комитет Канады решил узаконить право подростков на эвтаназию. В программу «Умирания с медицинской помощью» (MAiD) намереваются включить несовершеннолетних от 14 до 17 лет.

До этого посол России в Канаде Олег Степанов рассказал о возмущении канадцев эвтаназией, которую применяют даже в случае излечимых болезней. Как рассказал дипломат, пожилым людям, ветеранам, тяжелобольным предлагают вместо лечения «получить прививочку», тогда как речь идет не о неизлечимых болезнях. Лечить людей будет «долго и дорого».