Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в развивающихся странах.
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ООН также собирается запустить авиамаршруты и транспортные хабы для доставки гуманитарных работников в места, где в них больше всего будут нуждаться.
Ранее Организация Объединённых Наций обратилась к лидерам стран, входящих в G20, с призывом отменить санкции, которые мешают доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от коронавируса регионы, сообщал NEWS.ru.
К 25 марта коронавирусная инфекция выявлена у более чем 424 тысяч человек во всём мире. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек, выздоровели свыше 109 тысяч.
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