https://static.news.ru/photo/7af99c76-6eaa-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в развивающихся странах.

Как передаёт РИА Новости, Гутерриш назвал целями плана предотвращение повторного распространения коронавируса по планете и защиту жизни миллионов людей. Положения плана включают доставку медицинских средств, оснащение лагерей временного размещения установками для мытья рук и проведение информационных кампаний по методам защиты от инфекции. На реализацию этих мер будет потрачено $2 млрд.

ООН также собирается запустить авиамаршруты и транспортные хабы для доставки гуманитарных работников в места, где в них больше всего будут нуждаться.

Ранее Организация Объединённых Наций обратилась к лидерам стран, входящих в G20, с призывом отменить санкции, которые мешают доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от коронавируса регионы, сообщал NEWS.ru.

К 25 марта коронавирусная инфекция выявлена у более чем 424 тысяч человек во всём мире. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек, выздоровели свыше 109 тысяч.