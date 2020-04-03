ООН: почти 70 стран в мире поддержали призыв прекратить боевые действия

https://static.news.ru/photo/30d280c8-75bb-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jiangang/Xinhua/Global Look Press

Призыв ООН к прекращению боевых действий во всём мире для сдерживания пандемии коронавируса поддержали около 70 стран. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Призыв поддерживает все больше стран, на данный момент около 70, — рассказал журналистам генсек ООН.

По его словам, на эту инициативу положительно отреагировали стороны конфликтов в Колумбии, Ливии, Мьянме, ЦАР, Камеруне, Южном Судане, Йемене, на Украине и Филиппинах.

Гутерриш подчеркнул, что существует большая разница между декларациями и их воплощением для сохранения жизней людей, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что генсек ООН назвал пандемию коронавируса угрозой всему человечеству. По его словам, это сложный кризис, с которым мир столкнулся со времен Второй мировой войны.

Генсек считает, что все стран должны руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Ответ вирусу возможен, если все государства проявят солидарность друг с другом.

Ранее США, Украина, Евросоюз, Грузия, и Великобритания заблокировали проект резолюции РФ по снятию санкций в рамках борьбы с коронавирусом. Документ предлагал признать лидирующую роль в борьбе с пандемией за Всемирной организацией здравоохранения. Также в тексте говорилось о сотрудничестве стран между собой.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1 млн человек. Скончались 53 тысячи, излечились и были выписаны из больниц 212 тысяч человек.

В России зарегистрировано 4 149 случаев в 78 регионах, 281 человек выздоровел, 34 скончались.