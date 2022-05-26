ООН: мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель

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Всемирных запасов пшеницы на складах осталось примерно на 10 недель, заявила на Совбезе ООН эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер. По ее словам, которые приводит The epoch times, конфликтующие между собой Россия и Украина производят около трети всего объема зерна. Однако она подчеркнула, что спецоперация РФ не является основной причиной мирового дефицита.

Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок. <...> Даже если конфликт завтра закончится, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий, — сказала Менкер.

Она добавила, что в зоне продовольственных рисков оказались порядка 400 млн человек. По ее словам, в настоящее время «наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир», причем не только на фоне событий на Украине, но и из-за ограниченного доступа к удобрениям и засухи во многих регионах.

В то же время, несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются контролировать экспорт зерна на уровне ЕАЭС. Опасаясь реэкспорта, Россия предлагает членам союза ввести квоты и пошлины на вывоз зерновых.