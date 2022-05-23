Россия призвала страны ЕАЭС ограничить экспорт зерна

Несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются контролировать экспорт зерна на уровне ЕАЭС. Опасаясь реэкспорта, Россия предлагает членам союза ввести квоты и пошлины на вывоз зерна, а также может продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, действующие до 30 июня, пишет «Коммерсант».

На заседании Евразийской экономической комиссии 20 мая Россия настаивала на введении ЕАЭС квот и пошлин на экспорт зерновых в третьи страны, чтобы предотвратить реэкспорт российского зерна в обход ограничений. Полный запрет на вывоз пшеницы уже ввела Белоруссия, также решения о квотах и пошлинах готовят Армения и Киргизия. Однако власти Казахстана выступают против этих мер, заявляя, что пошлины могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что введение пошлин не будет отвечать интересам фермеров Казахстана, который выступает крупным экспортёром зерна и одновременно одним из важных покупателей зерна из России. Другие источники полагают, что вероятный отказ Казахстана приведёт к продлению временного запрета на экспорт зерновых в ЕАЭС.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет осуществлять экспорт продовольствия и удобрений в ущерб собственному рынку. По его словам, западные страны усиливают экономическое давление против России и одновременно с этим требуют не останавливать поставки продовольствия, однако Россия не пойдёт в этом вопросе на поводу у Запада.