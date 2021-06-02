ООН лишила права голоса в Генеральной Ассамблее Иран и ЦАР

Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией. Об этом говорится в письме генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша председателю ГА Волкану Бозкыру, сообщает РИА Новости.
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Другим должникам, кроме Ирана и ЦАР, разрешили голосовать в Ассамблее до конца текущей сессии. Тегерану надлежит перевести в бюджет организации $16 251 298 долларов, а Банги — $29 395. С погашением долга вернётся право голоса.
Ранее стало известно, что РФ в марте 2021 года потребовала от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН и обеспечить въезд руководителю делегации России для участия в сессии ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что в 2019 году Вашингтон отказал в визе главе представительства РФ и продолжает это делать до сих пор.