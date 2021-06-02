ООН лишила права голоса в Генеральной Ассамблее Иран и ЦАР

https://static.news.ru/photo/89ea62a2-c41b-11eb-8358-96000091f725_660.jpg Фото: Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией. Об этом говорится в письме генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша председателю ГА Волкану Бозкыру, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что в настоящее время долги перед ООН имеют пять стран: Иран, ЦАР, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, а также Сомали. Лишение права голоса наступает, когда сумма задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с государства за два полных предыдущих года. Генеральная Ассамблея может разрешить стране голосовать, если считает, что просрочка платежа случилась по не зависящим от неё обстоятельствам.

Другим должникам, кроме Ирана и ЦАР, разрешили голосовать в Ассамблее до конца текущей сессии. Тегерану надлежит перевести в бюджет организации $16 251 298 долларов, а Банги — $29 395. С погашением долга вернётся право голоса.

Ранее стало известно, что РФ в марте 2021 года потребовала от США выполнить свои обязательства в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН и обеспечить въезд руководителю делегации России для участия в сессии ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что в 2019 году Вашингтон отказал в визе главе представительства РФ и продолжает это делать до сих пор.