«Он убегает»: Трамп оценил решение Байдена по Афганистану

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Италия вывезла дипломатов своего представительства в Афганистане в аэропорт Кабула, чтобы 15 августа отправить их домой. Об этом сообщает агентство Corriere della Sera со ссылкой на главу итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Итальянское дипломатическое ведомство также разослало электронные письма гражданам страны, находящимся в Афганистане. После приглашения покинуть страну, учитывая серьёзное ухудшение условий безопасности, завтра, 15 августа, примерно в 21:30 из аэропорта Кабула,...