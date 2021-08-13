«Он убегает»: Трамп оценил решение Байдена по Афганистану

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за сложившуюся в Афганистане ситуацию, сообщает ТАСС.
Он убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (запрещённое в РФ движение — NEWS.ru) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США, — подчеркнул Трамп.
Бывший глава американской администрации добавил, что талибы теперь не боятся или не уважают США.
Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности, — считает Трамп.
Ранее стало известно, что талибы получат военный ответ, если подвергнут опасности американский персонал в Афганистане. Об этом заявил президент США Джо Байден. Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или дипмиссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США, подчеркнул хозяин Белого дома.