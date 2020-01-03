https://static.news.ru/photo/2e1a7702-2fa0-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
Оман после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации призвал Соединённые Штаты и Иран использовать дипломатические каналы для того, чтобы снять напряжённость и не усугублять ситуацию в регионе.
Султанат с большим вниманием следит за печальным усилением напряжённости и призывает обе стороны искать дипломатические средства для прекращения конфликта в регионе, — передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение официального оманского информационного агентства.
Оман также призвал международное сообщество принять необходимые меры для достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.