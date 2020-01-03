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Соединённые Штаты не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил командующий иранскими вооружёнными силами Абдулрахим Мусави.

Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в будущем во время возможного конфликта, — цитирует его телерадиокомпания IRIB. Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по...