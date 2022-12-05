Оксфордский словарь назвал слово года Оксфордский словарь назвал словом года выражение «режим гоблина»

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Оксфордский словарь назвал словом года сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»), сообщила пресс-служба издательства Оксфордского университета. По данным словаря, выражение «режим гоблина» означает «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».

Возможно, популярность выражения отражает настроение, присущее людям, которые отвергают идею возвращения «к нормальной жизни» (после пандемии) или выступают против все более недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемого в социальных сетях, — говорится в сообщении.

Выражение впервые было употреблено в Twitter в 2009 году, но стало популярным в феврале 2022 года на фоне пандемии коронавируса и локдаунов.

На втором месте оказалось слово metaverse («метавселенные»). Термин практически не использовался до конца 2021 года, к октябрю 2022 года его частотность выросла почти в четыре раза. На третьем месте находится хештег #IStandWith («Я поддерживаю...»). По оценке словаря, частота использования хештега выросла после начала специальной военной операции России на Украине.

Оксфордский словарь впервые выбрал слово года по итогам общественного голосования, которое проводилось в онлайн-формате. В опросе приняли участие более 300 тысяч человек.

Ранее филолог, сотрудник Института русского языка имени Виноградова Анатолий Баранов предположил, что в России словом года на этот раз с высокой долей вероятности станет «спецоперация». По его мнению, конкуренцию «спецоперации» могут составить только два слова — «мобилизация» и «прилет». Особенности употребления последнего слова в текущем году изменились: если раньше требовалось пояснять, что и откуда прилетело, то теперь лексема используется самостоятельно.