Около 30% пациентов с COVID в Англии вновь госпитализированы после выписки

https://static.news.ru/photo/f73bfb2c-599f-11eb-87fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency

Около 30% пациентов с коронавирусом в Англии после выписки из медицинских учреждений вновь оказались на больничных койках из-за различных проблем со здоровьем. Учёные Национальной статистической службы Университетского колледжа Лондона и Лестерского университета провели ряд исследований, после которых приводят такие результаты.

Исследователи изучили данные почти 48 тысяч человек, которым был поставлен диагноз «коронавирус» с января по август 2020 года. Выяснилось, что 29,4% участников исследования вновь были госпитализированы, а 12,3% — скончались.

Также у переболевших отмечался повышенный риск респираторных заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Так, респираторные заболевания появились у более чем 14 тысяч человек.

Исследование также показало, что у пациентов, перенёсших коронавирус, показатели госпитализации были в три с половиной раза выше, нежели у тех, кто не болел. В это же время смертность у такой категории людей выше почти в восемь раз.

Чаще всего медикам вновь приходилось госпитализировать пожилых людей, а также представителей этнических меньшинств. Средний возраст тех, кто вновь оказался на больничной койке после коронавируса, составляет 65 лет.

Исследователи уточнили, что чаще всего от последствий коронавируса страдают люди старше 50 лет, бывшие курильщики, люди с избыточным весом, а также жители неблагополучных районов. Предполагается, что у этих категорий людей присутствуют сопутствующие заболевания — гипертония, диабет и другие, передаёт телеканал Sky News.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на текущий день в Великобритании за время пандемии выявили более 3,39 млн случаев заражения COVID-19. Больше 89,2 тысячи инфицированных скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что тем временем медицинские службы США вынуждены сократить количество проводимых в стране тестов на коронавирус из-за массовой вакцинации населения. Сотрудников и финансов попросту не хватает для реализации обеих кампаний, которые проходят одновременно.

Таким образом, некоторые пункты приёма биоматериалов вынуждены прекратить свою работу, другие же сокращают часы работы из-за нехватки персонала для оказания квалифицированной услуги по тестированию на коронавирус.