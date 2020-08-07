Официальный кот-мышелов МИД Великобритании вышел на пенсию

https://static.news.ru/photo/445f99de-d8d3-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/DiploMog

Кот-мышелов британского министерства иностранных дел по кличке Палмерстон вышел на пенсию.

Как сообщает «ПолитЭксперт», со ссылкой на постоянного заместителя министра иностранных дел Великобритании Саймона Макдональда, после четырёх счастливых лет службы кот Палмерстон покидает службу Её величеству.

В апреле 2016 года кот по кличке Палмерстон прибыл из приюта в Баттерси. Я думал, что я беру на работу мышелова, но в итоге я получил медийный феномен с 105 тыс. подписчиков в Twitter, — написал Макдональд.

В Twitter-аккаунте Палмерстона было опубликовано «официальное прошение«» кота об отставке, которое написано на имя Макдональда.

Отмечается, что во время карантина, который был введён в Великобритании в конце марта в связи с пандемией коронавируса, кота взял к себе в частный дом один из сотрудников внешнеполитического ведомства. Палмерстон теперь останется жить с ним. Макдональд пожелал коту долгой и счастливой пенсии.

Как писал NEWS.ru, кошка Гли, которая уже 15 лет живёт в соборе Святой Софии в Стамбуле, после того, как её погладил экс-президент США Барак Обама вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2013 году, стала очень популярна в Сети.

Сейчас тысячи туристов приходят в Айя-Софию, чтобы познакомиться с ней. На страницу Гли в Instagram, которую ведёт местный экскурсовод, подписаны более 60 тыс. человек.