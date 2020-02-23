https://static.news.ru/photo/2c86f742-5671-11ea-ac7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В Багдаде силовики открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций.

Как сообщает Reuters, в результате действий силовиков один человек погиб, семеро получили ранения.

Акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, проходят в Ираке с середины октября 2019 года. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям демонстрантов.

Однако антиправительственные выступления инициатива премьера не остановила. Протестующие начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.

Как сообщал NEWS.ru, к декабрю прошлого года в столкновениях силовиков и протестующих погибли более 400 человек.