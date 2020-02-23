В Багдаде силовики открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций.
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Акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, проходят в Ираке с середины октября 2019 года. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям демонстрантов.
Однако антиправительственные выступления инициатива премьера не остановила. Протестующие начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.
Как сообщал NEWS.ru, к декабрю прошлого года в столкновениях силовиков и протестующих погибли более 400 человек.
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