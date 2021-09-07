Талибы стали задерживать протестующих в Кабуле

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) задерживают демонстрантов, вышедших на улицы Кабула. Акции протеста вспыхнули после визита в афганскую столицу главы пакистанской межведомственной разведки Фаиза Хамида. Очевидцы сообщили о выстрелах, пишет агентство Asvaka.

На кадрах с места событий видны полицейские и военные машины, которые увозят взятых под стражу демонстрантов. Раздаются выстрелы.

Телеканал Tolo News в свою очередь сообщает , что среди задержанных оказался оператор СМИ.

Глава телеканала Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter заявил, что талибы не разрешают журналистам производить съёмку акций протеста. По его словам, камеры конфискуют , некоторых журналистов разворачивают.

Тем временем местные жители продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. По данным РИА Новости, в акции участвуют сотни человек, большинство из них — женщины. Несколько митингующих задержали. Также сообщается, что протестующие дошли до пакистанского посольства.

Kabul protest for freedom. Afghanistan 2021. pic.twitter.com/jOnZ4TiwtA — Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) September 7, 2021

15 августа 2021 года члены «Талибана» без боя захватили Кабул и получили контроль практически над всем Афганистаном. Талибы сформировали временное правительство и установили порядки: перечить им не осмелились ни войска НАТО, ни западные державы. Лишь члены сопротивления, расположившиеся в районе ущелья Панджшер, под предводительством Ахмада Шаха продолжили борьбу против «Талибана».

Ранее сообщалось, что панджшерское сопротивление перейдёт к партизанской войне.