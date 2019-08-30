https://static.news.ru/photo/ca48ea4a-cc05-11e9-be35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric CortÃ©S/Global Look Press

Власти Кубы и Норвегии, выступающие гарантами прекращения конфликта между колумбийским правительством и повстанческой группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК), выразили обеспокоенность призывом повстанцев вновь взяться за оружие.

Гавана и Осло заявили, что поддерживают защитников мирного процесса в Колумбии и призвали продолжать решать вопросы, связанные с реинтеграцией бывших членов РВСК в гражданскую жизнь.

Обеспокоенность вызвало видео, появившееся несколько дней назад в Интернете. В ролике один из лидеров группировки Иван Маркес призывал к возобновлению борьбы. При этом рядом с ним находились несколько десятков человек с оружием в руках, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президент Колумбии Иван Дуке призывал гражданских и военных жителей Венесуэлы отказаться от поддержки действующего главы государства Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиции.