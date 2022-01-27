Нуланд назвала прокачку «Северным потоком — 2» водки неплохим вариантом

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в шутку заявила, что если бы по «Северному потоку — 2» из России на Запад потекла вместо природного газа водка, это было бы неплохо. Так она отреагировала на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что трубопровод готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки», сообщает РИА Новости.

Водка — это было бы неплохо, — подтвердила с улыбкой Нуланд.

При этом замгоссекретаря не согласилась с мнением, что «Северный поток — 2» можно уже вводить в эксплуатацию.

Мэтт, он ещё не готов к включению. Он ещё не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован, — пояснила она.

Состояние газопровода Нуланд оценила словами американского сенатора Теда Круза, назвавшего его в нынешнем состоянии «куском металла на дне океана».

Ранее стало известно, что Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину, заявила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она пояснила, что Германия стремится в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жёсткость.