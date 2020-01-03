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Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных. В СМИ появились данные, что чиновники из Пентагона якобы предлагали Трампу уничтожить Сулеймани, но рассматривали это как «самую крайнюю меру».

При этом Пентагон сомневался, что президент США всё же решится на подобный шаг, но он принял радикальное решение, несмотря на споры относительно новых разведданных, пишет New York Times. Именно эти...