Новый командующий силами «Кудс» Исмаил Каани пообещал изгнать из региона американцев. Каани сказал, что «продолжит путь мученика Сулеймани».
Заявление прозвучало в эфире государственного радио Ирана.
Единственной компенсацией для нас станет изгнание Америки из региона, — цитирует нового иранского лидера Reuters.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решит вывести американские войска из страны. Об этом Трамп заявил на борту самолёта, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции.