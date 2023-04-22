Военные РФ «прожевали» польских «Крабов»: новости СВО на вечер 22 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Артемовск (Бахмут). Бойцы ЧВК «Вагнер» у дома, разрушенного в результате обстрела

22 апреля в Белгороде под землей на глубине семи метров обнаружили снаряд ФАБ-500. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, взрывоопасный предмет был найден в 250 метрах от места падения первого снаряда, который был по ошибке сброшен Су-34 ВКС РФ 20 апреля. Глава региона заявил, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы.

По данным Telegram-канал Baza, экстренные службы начали поиски второй авиабомбы на улице Шаландина в Белгороде еще 21 апреля. По информации канала, саперам помешали грунтовые воды, поэтому они не смогли обнаружить боеприпас раньше. По информации Bazа, снаряд попал по жилому дому и снес балконы на трех этажах здания. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Гладков также сообщил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. По его словам, в результате атаки была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

Российское военное ведомство сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» за сутки заняли три квартала в западной части города Артемовска. В Минобороны добавили, что бойцы ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Также в ведомстве рассказали, что за сутки в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 425 украинских военных. Были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ и 38 единиц военной техники.

Военный корреспондент Василий Ткач заявил, что фактически битва с ВСУ за Артемовск закончилась, поскольку российские военные взяли под контроль трассу Часов Яр — Артемовск. Военкор отметил, что это был единственный путь снабжения ВСУ и теперь российским военным осталось взять противника измором.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», российские военные уничтожили в зоне СВО 10 из 18 польских гаубиц Krab, которые были переданы ВСУ. Канал опубликовал кадры с разбитой военной техникой.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Разбитая украинская бронетехника в Артемовске

В свою очередь курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что утром 22 апреля украинские войска обстреляли Рыльский район, в общей сложности было зафиксировано более 20 прилетов. Местные жители не пострадали, три населенных пункта остались без света.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в небе над полуостровом сработали системы противовоздушной обороны. По его словам, пострадавших нет. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие.

Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что на территории Запорожской атомной станции прогремел мощный взрыв. По его словам, в результате удара в турбинном зале четвертого энергоблока ЗАЭС были выбиты стекла. Карчаа добавил, что украинские военные периодически пытаются атаковать ЗАЭС при помощи беспилотников.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать военкомат в городе Клинцы Брянской области с помощью боевого БПЛА. По данным канала, дрон не достиг цели и сдетонировал раньше. В здании выбило стекла, пострадавших нет. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Венный корреспондент Мурад Гадзиев заявил, что в населенный пункт Белогоровка Луганской области прибыли резервы украинских войск. По его словам, бойцы ВСУ работают на данном участке не в полную силу, поскольку копят боеприпасы для возможного дальнейшего контрнаступления.

По данным издания «Военное обозрение», 15 марта в зоне СВО был убит старший офицер спецподразделения Государственной пограничной службы Украины Александр Очеретнюк. Бронированную машину, в которой находился спецназовец, подбили из ПТРК.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что Испания передала Украине первую партию отремонтированных немецких танков Leopard 2. Судно с шестью боевыми машинами на борту отправилось из порта Сантандер 21 апреля. Танки должны быть доставлены в Польшу, а затем перенаправлены на Украину. «Военкоры Русской весны» поделились кадрами, как колонна немецких танков Leopard 2 A4 и американских бронетранспортеров M113 движется по грязи и лужам в зону боевых действий на Украине.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press Танк Leopard

По мнению обозревателя The Times Кэтрин Филп, нехватка зенитных боеприпасов у украинской армии может привести к тому, что она потеряет контроль над своим воздушным пространством. По словам обозревателя, критический момент наступит уже в мае.

По данным Asia Times, американские системы ПВО на Украине не могут справиться с российскими управляемыми планирующими авиационными бомбами (УПАБ). Издание отмечает, что ни один такой снаряд не был сбит в ходе СВО. В материале отмечается, что пока что в битве планирующих бомб российская сторона побеждает. На Украине российские бомбы УПАБ уже назвали «чрезвычайной угрозой».

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что включение Украины в состав НАТО станет наихудшим шагом, который только усилит напряженность. По его мнению, сторонниками такого решения могут быть только те, кто желает прямого военного противостояния Альянса с Россией.

Как заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, для прекращения конфликта на Украине Москва и Киев должны сесть за стол переговоров. Он отметил, что сейчас стороны даже не пытаются наладить диалог и из-за этого боевые действия продолжаются. По его мнению, побудить противоборствующие стороны к переговорам должен посредник, на его роль может претендовать Китай.