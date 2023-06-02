Против ВСУ бросили чеченский спецназ: новости СВО на вечер 2 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что в ночь на 2 июня Киев подвергся массированным обстрелам с применением дронов-камикадзе и ракет. По данным канала, обстрел велся со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. «Военкоры русской весны» сообщили, что по украинской столице были запущены крылатые ракеты Х-101/555, а также беспилотники «Шахид» и «Герань». В Сети появились кадры взрывов.

Министерство обороны России заявило, что ВКС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины, прикрывавшим ключевые военные объекты страны. Все они были поражены..

В Минобороны также рассказали, что подразделения спецназа «Ахмат» продолжают наступать на Марьинском направлении в зоне СВО. В ведомстве отметили, что в ходе боевых действий чеченские бойцы убили более 50 украинских военных.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, украинский войска трижды пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Он подчеркнул, что под огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были вынуждены отступить с большими потерями.

Фото: Министерство обороны Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь на 2 июня украинские военные продолжили обстреливать Шебекинский городской округ. При этом он подчеркнул, что ночь в области прошла спокойно относительно предыдущей.

Позднее Гладков сообщил о гибели двух человек в результате ударов ВСУ по автодороге в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что более 100 бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попытались прорваться на территорию Белгородской области. На границе завязался бой с российскими пограничниками. Позднее в оперштабе региона опровергли информацию о прорыве диверсантов в регион.

Курский губернатор Роман Старовойт рассказал, что в ночь на 2 июня украинские беспилотники нанесли удар по Курску. По его словам, в результате обстрелов был поврежден подъезд многоквартирного жилого дома. Также был нанесен ущерб нескольким частным домовладениям. Пострадавших нет.

Фото: t.me/gubernator_46

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что поселок Теткино в Курской области оказался под минометным обстрелом со стороны ВСУ. По населенному пункту было выпущено восемь снарядов. По данным канала, город остался без электричества, жертв нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска нанесли удар по селу Ломаковка. По его словам, в результате обстрелов загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

Позднее Богомаз заявил, что четыре дома оказались повреждены при обстреле ВСУ села Сушаны Брянской области. Он отметил, что жертв в результате обстрела нет.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, в ночь на 2 июня беспилотники атаковали два топливно-энергетических объекта в регионе. Он подчеркнул, что пострадавших нет. Вся энергосистема области продолжает работать штатно. Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что беспилотники обстреляли газовую и нефтяную станции. По информации канала, образовались глубокие воронки от взрывов, были повреждены объекты станций. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Тем временем губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что утром 2 июня на территории региона упал и сдетонировал неопознанный объект. По его словам, в результате взрыва пострадавших и разрушений нет.

Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, несколько громких взрывов прогремели в порту Бердянска Запорожской области. Он добавил, что удары нанесли украинские военные, работала система противовоздушной обороны. Рогов также сообщил, что ВСУ завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что восемь стран Европы подтвердили свое участие в коалиции по поставкам истребителей ВСУ. По его словам, речь идет о Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландах, Польше, Португалии, Франции и Швеции. Жовква отметил, что со временем количество государств, которые поставят истребители ВСУ, должно возрасти.

Фото: Shutterstock Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

По данным издания The American Conservative, США передали ВСУ неисправное оружие, использование которого может привести к потерям среди украинских военных. Речь, в частности, идет о гаубицах M777. Согласно докладу, шесть таких гаубиц до передачи ВСУ хранились в Кувейте и обслуживались настолько плохо, что у четырех из них возникли проблемы с работой затворов. Кроме того, у шести гаубиц была старая гидравлическая жидкость, что могло вызывать различные неисправности.

По мнению отставного американского офицера Марка Кансиана, в случае контрнаступления ВСУ ждет «кровавая баня». Он подчеркнул, что эшелонированная линия российских укреплений станет ловушкой для украинской армии.

Фото: defense.gov 155-мм гаубица M777

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также считает, что украинское стратегическое контрнаступление приведет лишь к новым жертвам и к кровавой бойне. По этой причине, полагает премьер, необходимо не позволить Киеву его начать.

Также Орбан заявил, что правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Так он прокомментировал слова мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что страна уже находится в состоянии войны с РФ. По словам Орбана, ни один здравомыслящий человек, знающий о Второй мировой войне, не будет говорить подобные вещи.

Как заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашения в НАТО в ближайшее время.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО говорят о неспособности Киева решать проблемы за столом переговоров. Он считает, что потенциальное расширение Альянса является раздражителем на долгие годы. Во многих странах Европы это прекрасно понимают, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок для диалога России и Украины. При этом он отметил, что сейчас в мире активно ведутся рассуждения о мирном договоре, но в абстрактном ключе. По словам Пескова, рассуждая о мирном урегулировании конфликта, лидеры других стран не берут во внимание цели и озабоченности России. Песков подчеркнул, что это является приоритетным пунктом для установления диалога.

По мнению бывшего премьер-министра Украины Дмитрия Табачника, мирные переговоры между Москвой и Киевом следует начинать после денацификации республики. Он считает, что смысла в диалоге нет, пока у власти находится Зеленский.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что получил травму в зоне СВО. По словам парламентария, он повредил ахиллово сухожилие.

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