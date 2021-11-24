Новое правительство Германии выступило за конструктивный диалог с Россией

Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией. Правящая коалиция ФРГ также выступает за более тесное сотрудничество с РФ по глобальным вопросам. Об этом говорится в проекте коалиционного договора, который подписали Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ФРГ
Кроме того, новая правящая коалиция ФРГ выступает за полную реализацию Минских соглашений по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.
Ранее Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия сформировали политическую коалицию и подписали соответствующий документ, который станет основой для работы будущего правительства. В нём