Новое правительство Германии выступило за конструктивный диалог с Россией

Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией. Правящая коалиция ФРГ также выступает за более тесное сотрудничество с РФ по глобальным вопросам. Об этом говорится в проекте коалиционного договора, который подписали Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по темам климата и здравоохранения. Правительство Германии будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках Евросоюза.

Кроме того, новая правящая коалиция ФРГ выступает за полную реализацию Минских соглашений по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.