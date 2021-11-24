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Новое правительство Германии выступило за конструктивный диалог с Россией

16:52, 24 ноября 2021
Новое правительство Германии выступило за конструктивный диалог с Россией Фото: unsplash.com
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Новое правительство Германии готово к конструктивному диалогу с Россией. Правящая коалиция ФРГ также выступает за более тесное сотрудничество с РФ по глобальным вопросам. Об этом говорится в проекте коалиционного договора, который подписали Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по темам климата и здравоохранения. Правительство Германии будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках Евросоюза.

Кроме того, новая правящая коалиция ФРГ выступает за полную реализацию Минских соглашений по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия сформировали политическую коалицию и подписали соответствующий документ, который станет основой для работы будущего правительства. В нём прописано распределение министерских портфелей, а также описаны главные положения внешней и внутренней политики, сценарии борьбы с изменениями климата и меры по противодействию пандемии. Договор представят на специальной пресс-конференции в 15:00 (17:00 по московскому времени).

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